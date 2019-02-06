هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد تصريحات ترامب

2019/02/06 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي أمام الكونجرس، وبالتزامن مع إعلان الشركات نتائج أعمالها.





وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2% إلى 364.5 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.2% عند 7161.9 نقطة.





أما مؤشر "كاك" الفرنسي فانخفض بنسبة 0.4% مُسجلاً 5063.7 نقطة، فيما هبط مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.2% عند 11341.1 نقطة.





وخلال تلك الفترة هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1383 دولار.





وألقى دونالد ترامب اليوم خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس الأمريكي، وتحدث خلاله عن موقعه من زعيم كوريا الشمالية والأحداث داخل فنزويلا، إلى جانب التطورات الاقتصادية داخل بلاده.





أما عن تصريحات ترامب بشأن التجارة، فشدد على أنهم يعملون الآن على إبرام صفقة تجارية جديدة مع الصين، "ولكن يجب أن يتضمن ذلك التغيير الهيكلي الحقيقي لإنهاء الممارسات التجارية غير العادلة، والحد من العجز التجاري المزمن لدينا، وحماية الوظائف الأمريكية".





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن طلبات المصانع الألمانية هبطت بنسبة 1.6% في ديسمبر الماضي على أساس شهري، وبنحو 7% على أساس سنوي.





ولاتزال الشركات والبنوك في أوروبا مستمرة في الإفصاح عن نتائج أعمالها عن فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي.





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