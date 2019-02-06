ماهي السيناريوهات البديلة في حال غياب ميسي عن الكلاسيكو؟

2019/02/06 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف تقرير صحفي إسباني، أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، سيتخلى عن عادته في بطولة كأس ملك إسبانيا.وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، اليوم (6 شباط 2019)، أن فالفيردي لن يُريح أفضل لاعبيه، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد، كما فعل ضد إشبيلية، وسيبدأ بأفضل 11 لاعبًا.وأوضحت الصحيفة […]

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