2019/02/06 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأى سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود يوم الاربعاء ان قوات البيشمركة لن تتمكن من ممارسة سلطتها كما في السابق في حال عودتها الى محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال الحاج محمود المعروف في الاوساط الكوردية بـ"كاكه حمه" للصحفيين اليوم عقب اجتماع عقده مع الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في العاصمة اربيل ، ان عودة قوات البيشمركة الى كركوك امر جيد"، مستدركا القول ان "العودة الى منطقة ليست خاضعة لسيطرتك امنيا امر ليس بالسهل".

وحديث الحاج محمود يأتي في وقت تجري تفاهمات بين القيادة العليا للقوات المسلحة العراقية، و وزارة البيشمركة بشأن اعادة انتشار في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد وفق صيغة الاتفاق المبرم بين الجانبين قبل عام 2014 ، واجتياح تنظيم داعش لمناطق تقدر بثلثي العراق.

واضاف "كاكه حمه" ان قوات البيشمركة ستعود الى كركوك ولكن عددها سيكون 1000 عنصر مقابل 12 الف عنصر من الفرقة العراقية المتواجدة هناك".

وتابع بالقول ان "خروجك من منطقة بقتال ليس من السهل ان تعود اليها وتمارس نفس السلطة التي كانت لك بالسابق فيها".

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