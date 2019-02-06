السفارة الامريكية ببغداد: المشرعون العراقيون 'لا يفهمون' طبيعة الوجود العسكري الامريكي في العراق

2019/02/06 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:ألمح القائم بأعمال السفارة الامريكية في العراق جوي هود، اليوم الاربعاء، إلى أن المشرعين العراقيين "لا يفهمون" حقيقة الوجود العسكري الامريكي في العراق، مشيرا الى انهم في حال "فهموا ذلك" سيكونون أقل اندفاعنا في المطالبة بخروج القوات الامريكية من البلاد.

وقال هود في تصريح لـ"الغد برس"، رداً على مطالبات عدد من الكتل البرلمانية بإخراج القوات العسكرية الامريكية من العراق "لن اعلق على مسودة تشريع في البرلمان العراقي بشأن خروج القوات العسكرية الامريكية من العراق".واضاف "لكن لدي سؤال للمشرعين في البرلمان العراقي، هل هم يفهمون حقيقة تواجدنا العسكري في العراق، هل طلبوا من رئيس الاركان المشتركة الفريق الاول الركن عثمان الغانمي ان يقدم لهم ايجاز عن حقيقة هذا التواجد وطبيعته؟، ان هذا سؤالي الاول للمشرعين".واردف هود "حال ما يفهموا حقيقة هذا الوجود وما نقوم به سيكونون اقل دفعا لمطالبتنا بالخروج".وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق انه "لابد من وجود قاعدة عسكرية امريكية في العراق لمراقبة ايران"، وهو ما اثار استياء وحفيظة العديد من الكتل السياسية.وفي وقت سابق، شدد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، على مراجعة الوجود العسكري الاجنبي في العراق، مؤكدا على ان حركته وتحالف الفتح يرفضان الوجود الامريكي في البلاد.وقال الخزعلي في تصريح لـ"الغد برس"، ان "موقفنا واضح من التواجد الاجنبي على الاراضي العراقية، ويجب ان يتم مراجعته ومعرفة عدده ونوعيته واماكن تواجده بالشكل الذي يؤدي الى الهدف الذي يسمح به الدستور العراقي هو مساعدة القوات الامنية العراقية في الاستشارة والتدريب".واشار الى ان "موضوع التواجد العسكري الامريكي في العراق انتقل الى خطوة متقدمة وهو ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كشف عن الاسباب الحقيقية لهذا التواجد، والبرلمان ملزم بحسم هذا الموضوع".واكد الخزعلي على ان "كتلة صادقون وتحالف الفتح يرفضان من حيث المبدأ اي تواجد عسكري اجنبي على الاراضي العراقية يخالف الدستور ويمس السيادة الوطنية وهذه مسألة غير قابلة للنقاش".

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