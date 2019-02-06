عبدالمهدي يستقبل نظيره الايطالي جوزيبيه كونتي

2019/02/06 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء الايطالي جوزيبيه كونتي.

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