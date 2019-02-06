2019/02/06 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أيدت محاكم الكيان الخليفي على مستأنف بالسجن 5 سنوات في قضية تضم 5 مواطنين تتراوح أعمارهم بين 19 و 27 عاماً وقد أسندت لهم تهم ذات خلفيات سياسية.وفي تفاصيل الحكم، زعمت المحكمة أن المواطنين الـ5 قد قاموا بوضع عبوة متفجرة وهمية في منطقة عالي بهدف زعزعة الأمن وتعطيل حركة المرور وتعريض حياة وأملاك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحكام جائرة في البحرين: حبس 5 مواطنين على خلفية سياسية alansaar.

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