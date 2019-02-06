2019/02/06 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..يتوافد عدد كبير من المسؤولين الأردنيين، منذ أيام، إلى العراق في زيارات رسمية، لبحث العلاقات الثنائية، حيث عقدت، أخيراً، اتفاقية اقتصادية كبيرة بين عمان وبغداد أطلق عليها “اتفاق طريبيل”، في خطوة اعتبرها برلمانيون أنها عملية للتدمير “الصناعة الوطنية” وانتعاش اقتصاد الكيان الصهيوني.وأمس الثلاثاء، وصل رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إلى العاصمة بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “اتفاقية طريبيل”..



صفقة لانتعاش اقتصاد “الأردن وإسرائيل” alansaar.

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