2019/02/06 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..قال نائب أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ حسين الديهي إنّ شعب البحرين لا زال يعاني من حكم الديكتاتوريّة والأحكام التعسفيّة، وأنّ ما يحدث اليوم على اللاعب حكيم العريبي يعدّ بمثابة عيّنة على ظلامة هذا الشعب المظلوم.الديهي أوضح في سلسلة تغريداتٍ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنّ مشهد الرياضي البحرينيّ العريبي “وهو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دائرة الظلم والاضطهاد تتسع في البحرين: هذا ما يحدث ضد الشعب alansaar.

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