2019/02/06 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:نشر موقع ماركا الاسباني، اليوم الاربعاء، نتائج جميع الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد في كأس الملك لكرة القدم منذ عام 1902.وجاءت النتائج كالتالي:- 1902 نصف النهائي، برشلونة 3-1.

- 1916 نصف النهائي، برشلونة 2-1 ريال مدريد، ريال مدريد 4-1 برشلونة.



ريال مدريد 6-6 برشلونة، ريال مدريد 4-2 برشلونة (لم يتم إحتساب فارق الأهداف).- 1926 الدور الرابع، ريال مدريد 1-5 برشلونة، برشلونة 3-0 ريال مدريد.- 1936 النهائي، ريال مدريد 2-1 برشلونة.-1943 نصف النهائي، برشلونة 3-0 ريال مدريد، ريال مدريد 11-1 برشلونة.- 1954 نصف النهائي، ريال مدريد 1-0 برشلونة، برشلونة 3-1 ريال مدريد.- 1957 ربع النهائي، ريال مدريد 2-2 برشلونة، برشلونة 6-1 ريال مدريد.- 1959 نصف النهائي، ريال مدريد 2-4 برشلونة، برشلونة 3-1 ريال مدريد.- 1962 ربع النهائي، ريال مدريد 0-1 برشلونة، برشلونة 1-3 ريال مدريد.- 1968 النهائي، برشلونة 1-0 ريال مدريد.- 1970 ربع النهائي، ريال مدريد 2-0 برشلونة، برشلونة 1-1 ريال مدريد.- 1973 النهائي، ريال مدريد 4-0 برشلونة.- 1982 النهائي، برشلونة 2-1 ريال مدريد.- 1989 النهائي، برشلونة 2-0 ريال مدريد.- 1992 نصف النهائي، ريال مدريد 1-1 برشلونة، برشلونة 1-2 ريال مدريد.- 1996 دور 16، برشلونة 3-2 ريال مدريد، ريال مدريد 1-1 برشلونة.- 2011 النهائي، ريال مدريد 1-0 برشلونة.- 2012 ربع النهائي، ريال مدريد 1-2 برشلونة، برشلونة 2-2 ريال مدريد.- 2013 نصف نهائي، ريال مدريد 1-1 برشلونة، برشلونة 1-3 ريال مدريد.- 2014 النهائي، ريال مدريد 2-1 برشلونة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على نتائج الكلاسيكو في كأس ملك إسبانيا منذ عام 1902 ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على نتائج الكلاسيكو في كأس ملك إسبانيا منذ عام 1902 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).