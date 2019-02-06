2019/02/06 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل عبد المهدي: أمام العراق وإيطاليا فرص كبيرة للتعاون بمختلف المجالات

تأریخ التحریر: : 2019/2/6 12:31

• 14 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: أمام العراق وإيطاليا فرص كبيرة للتعاون بمختلف المجالات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: أمام العراق وإيطاليا فرص كبيرة للتعاون بمختلف المجالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).