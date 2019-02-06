2019/02/06 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اكد قاضي هيئة النزاهة عزت توفيق، الأربعاء، اتخاذ اجراءات تمنع ترويج اي معاملة تتعلق بالتسجيل العقاري بالوكالة او التخويل سواء كانت صادرة من خارج العراق او داخله الا بحضور المالك شخصيا بهدف ايقاف عمليات التزوير في عقارات المواطنين، محذراً من بلوغ ظاهرة الإستيلاء على عقارات الدولة “مديات خطيرة”.وقال توفيق في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاضي النزاهة يُطلق نداءات: الدولة لا تعرف عدد عقاراتها.. والاستيلاء وصل إلى الأرصفة!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاضي النزاهة يُطلق نداءات: الدولة لا تعرف عدد عقاراتها.. والاستيلاء وصل إلى الأرصفة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).