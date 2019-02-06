بعد مباحثات دامت 4 ساعات: العراق يرفع مستوى التعاون مع إيران مصرفياً

2019/02/06 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وقع البنك المركزي العراقي مع نظيره الايراني اتفاقاً يتعلق بآلية التسديد المالي، وكيفية تسديد المبالغ المتعلقة بقطاع الطاقة والتجارة بين البلدين.وذكرت وسائل اعلام ايرانية تابعها “ناس”، اليوم (6 شباط 2019)، أن “محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ونظيره الإيراني عبدالناصر همتي وقعا اتفاقية آلية التسديد المالي، خلال زيارة الاخير للعراق”.وأضافت […]

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