الفيسبوك يفعل ميزة حذف الرسائل الفورية في الماسنجر

2019/02/06 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مركز الاعلام الرقمي، اليوم الاربعاء، ان "الفيسبوك بدأ فعليا تطبيق خاصية حذف الرسالة بعد القيام بأرسالها في تطبيق فيسبوك ماسنجر".وأوضح، فريق المركز في بيان، ان "لمستخدمين سيتمكنون من حذف الرسائل التي أرسلوها من خلال الماسنجر وذلك بعد 10 دقائق من ارسالها فقط".

وأشار الى، ان "توجه اغلب تطبيقات التراسل الفوري الى تفعيل هذه الميزة لحاجة المستخدم لها إذا ما قام بأرسال رسالة ما بصورة خاطئة".



انتهى/ ف

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