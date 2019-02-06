2019/02/06 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وبعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.





وقال ترامب إن إدارته تمكنت من خلق 5.3 مليون وظيفة و600 ألف وظيفة صناعية، "يعمل المزيد من الناس الآن أكثر من أي وقت في تاريخ بلدنا فهناك 157 مليون شخص في العمل".





أما فيما يتعلق بنزاع بلاده التجاري مع الصين فأوضح ترامب أن تطبيق تعريفات جمركية قيمتها 250 مليار دولار على البضائع الصينية مكن من ضخ ملايين ومليارات الدولارات داخل خزينة الدولة.





وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل عند مستوى 1319.20 دولار للأوقية.





كما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مُسجلاً 1315.06 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% عند مستوى 96.178.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الميزان التجاري وتكلفة العمالة وتصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار أسعار الذهب مع مكاسب الدولار الأمريكي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار أسعار الذهب مع مكاسب الدولار الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).