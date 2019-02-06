2019/02/06 | 13:07

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عاجل الإمام السيستاني يدعو الى تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين لاسيما في البصرة

تأریخ التحریر: : 2019/2/6 13:05

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