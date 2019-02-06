الصحة تحذر من انتشار مكبات النفايات في ذي قار.. وتنذر انشطة مخالفة بالمثنى

2019/02/06 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حذرت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، من تكدس وانتشار مكبات النفايات بصورة عشوائية في داخل علوة الخضار والفواكه بمحافظة ذي قار، فيماً أنذرت عدداً من المعامل الصناعية في قضاء السماوة بمحافظة المثنى لمخالفتهم الضوابط والشروط البيئية.وقال مدير بيئة ذي قار اسعد شمخي، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (6 كانون الثاني […]

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