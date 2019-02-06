تراجع طلبات المصانع الألمانية بعكس التوقعات خلال ديسمبر

2019/02/06 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت طلبات المصانع الألمانية في شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي وشهري وبأكثر من توقعات المحللين.





وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية اليوم الأربعاء أن طلبات المصانع الألمانية سجلت تراجعاً بنحو 1.6% خلال ديسمبر الماضي على أساس شهري، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في نوفمبر السابق لها.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن طلبات المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا ستشهد نمواً بنحو 0.3% في الشهر الأخير من 2018.





وعلى أساس سنوي فأن طلبات المصانع الألمانية تهاوت بنسبة 7% في مقابل هبوط بنحو 3.4% خلال نوفمبر.





وأوضحت البيانات أن الطلب المحلى انخفض بنسبة 0.6% في ديسمبر الماضي، كما تراجعت الطلبات الأجنبية لكن بنحو 2.3%، أما الطلبات في منطقة اليورو فسجلت زيادة بنحو 3.2%، بينما انخفضت من باقي الدول بنسبة 5.5%.





وتابعت البيانات أن الطلبات المتعلقة بالسلع الوسيطة تراجعت بنحو 1.2% على أساس شهري، أما السلع لرأسمالية فانخفضت بنسبة 2.5%.





وبحلول الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.1391 دولار.





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