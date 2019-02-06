2019/02/06 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع خام "نايمكس" عند أدنى مستوى في أسبوع، قبيل إعلان بيانات المخزونات الأمريكية.





وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.3% إلى 61.78 دولار للبرميل.





كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.3% عند 53.51 دولار للبرميل.





ويأتي هبوط أسعار النفط مع إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد، وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.





وكشفت بيانات اقتصادية أمريكية أمس نمو قطاع الخدمات بأبطأ وتيرة منذ يوليو الماضي، فيما انخفضت طلبيات المصانع الأمريكية بعكس التوقعات

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج.





وكان معهد البترول الأمريكي أعلن أمس زيادة المخزونات بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 فبراير إلى 448.2 مليون برميل، مقابل توقعات ارتفاعها بمقدار 2.2 مليون برميل.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).