وزير يرهن اطلاق التعيينات الحكومية في اقليم كوردستان بجهة

2019/02/06 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رهن وزير التربية والتعليم في حكومة اقليم كوردستان بيشتوان صادق يوم الاربعاء اطلاق التعيينات بتقييم لحكومة الاقليم للموازنة المالية، ونسبة الحاجة لما تؤشره من نقص في الملاكات على الدوائر والمؤسسات في القطاع العام.

وقال صادق في تصريح للصحفيين اليوم، إن "العمل بنظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين في اقليم كوردستان لن يستمر"، مردفا بالقول انه "بعد ارسال الحكومة الاتحادية في بغداد المبالغ المقررة لرواتب الموظفين فانه بلا شك لن يبقى شيء اسمه نظام ادخار".

وعن اطلاق التعيينات على ملاكات وزارة التربية والتعليم في الاقليم قال صادق ان الوزارة لا علاقة لها بهذا الامر، مؤكدا ان مسألة التعيينات تتعلق بسياسة حكومة اقليم كوردستان، وما تراه من امكانية اطلاقها من عدمه.

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