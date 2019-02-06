عبد المهدي وممثلة الأمم المتحدة بالعراق يبحثان أعمال إزالة الألغام في الموصل

2019/02/06 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلاستقبل رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة مساعدة العراق، جينين هينيس سشارت.وقال المكتب الإعلامي لعبدالمهدي، إن "رئيس الوزراء بحث مع الوفد الضيف أعمال إزالة الألغام في مدينة الموصل".وأضاف البيان أنه "جرى بحث التعاون في المجالات الإنسانية، كما تم استعراض إيجاز بعثة الأمم المتحدة حول العراق إلى مجلس الأمن الدولي ".مشيراً إلى أنه تمت "مناقشة أعمال إزالة الألغام في الموصل، إلى جانب أهم البرامج والأنشطة المستقبلية للبعثة الدولية".يشار إلى أن تنظيم داعش ترك خلفه كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات في المناطق التي خسرها في العراق عقب هزيمته عام 2017، لا سيما مدينة الموصل التي كان التنظيم يتخذها معقلاً رئيساً له في العراق.

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