2019/02/06 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على سياساته العدائية تجاه فنزويلا وإيران والصين ووجه تهديدات للنواب الديمقراطيين بخصوص الموافقة على خططه بشأن الهجرة وبناء جدار على الحدود مع المكسيك.وعبر ترامب في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الليلة الماضية أمام الكونغرس الأمريكي ونقلته وسائل اعلام أمريكية عن استمرار دعمه للمحاولة الانقلابية التي يقوم بها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يجدد التأكيد على سياساته العدائية تجاه فنزويلا وإيران والصين alansaar.

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