ايران تبدأ رسميا بربطها مع سوريا عبر العراق

2019/02/06 | 13:20

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شفق نيوز/ بدأت إيران بمدّ طريق سريع بين مدن كرمانشاه وبيستون وحميل، وذلك في إطار مشروع لربط سوريا بإيران عبر العراق وتسهيل حركة الترانزيت بين البلدان الثلاثة.وقال وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي، خلال مراسم تدشين المشروع، إن طول الطريق سيبلغ 141 كيلومترا وستضخ فيه استثمارات بنحو 1.5 تريليون تومان إيراني.وأضاف أن القطاع الخاص سيساهم في تنفيذ المشروع، وستبلغ نسبة مشاركته 70%، ما يعني أن القطاع الخاص سينفذ معظم أعمال المشروع.وأعرب إسلامي عن أمله بإنجاز هذا الجزء بشكل أسرع بمساعدة القطاع الخاص وموافقة البنوك على منح المزيد من التسهيلات المالية.وفي وقت سابق أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني خير الله خادمي، أنه يتم إنجاز 1200 كيلومتر سنويا من الطرق والسكك في إيران، مضيفا: "هناك 3295 كيلومترا من مشاريع السكك الحديد قيد الإنجاز حاليا، منها 970 كيلومترا أصبحت جاهزة والباقي سيتم تدشينها حتى أوائل العام القادم".يشار إلى أن مشروع الربط بين كرمانشاه وبيستون وحميل عبر الخط السريع يشكل جزءا من استراتيجية تهدف إلى زيادة التعاون في مختلف المجالات، وخاصة التجارية بين سوريا والعراق وإيران.

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