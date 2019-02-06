2019/02/06 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء، حصيلة تنفيذ قواتها الأمنية عمليات عسكرية في مناطق مختلفة ضمن ناحية جرف النصر شمال المحافظة يوم أمس لمطاردة أي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مضافة مدمرة وصواريخ وضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة في جرف النصر ببابل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مضافة مدمرة وصواريخ وضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة في جرف النصر ببابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).