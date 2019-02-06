فيسبوك توفر ميزة حذف الرسائل في تطبيق ماسنجر

2019/02/06 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في نوفمبر الماضي ظهر تقرير يتحدث عن أن فيسبوك تختبر ميزة حذف الرسائل في تطبيق ماسنجر مثل واتساب وأن الميزة ستتوفر في وقت قريب لكل مستخدمي ماسنجر.

بالأمس فيسبوك أعلنت عن بدأ وصول ميزة حذف الرسائل في تطبيق ماسنجر لكل مستخدميه على أندرويد و iOS وأصبح بإمكان المستخدمين حالياً حذف الرسائل التي يقوموا بإرسالها لأي شخص.

سيكون أمامك فقط عشر دقائق لحذف الرسالة التي قمت بإرسالها وذلك عن طريق الضغط المطول على الرسالة وإختيار Remove for Everyone وسيكون هناك تطبيق في الرسائل إنك قمت بحذف رسالة كان تم إرسالها مثلما يحدث في واتساب حالياً.

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