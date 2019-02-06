2019/02/06 | 13:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السيستاني: يجب الوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني: يجب الوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني: يجب الوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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