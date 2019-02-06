الصميدعي: داعش جاء بالإسلام والفقه ولا نكفّره !

2019/02/06 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر مفتي اهل السنة والجماعة في العراق الشيخ مهدي الصميدعي، الأربعاء، أن تنظيم “داعش” الإجرامي جاء بدين الإسلام وبالفقه الإسلامي، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم ليسوا كفارا لكنهم خوارج.وقال الصميدعي في حوار مع صحيفة “القدس العربي” اطلعت عليه /المعلومة/، إن “تنظيم داعش جاء بدين الإسلام وبالفقه الإسلامي، الذي يعتمد على فقه القاضي الذي […]

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