حارس مدرسة يتولى تأهيل مدرسته مع أفراد عائلته بعد نهاية الدوام ” مصور “

2019/02/06 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف – عراق برس- 6 شباط / فبراير: أشادت وزارة التربية ، الاربعاء ، بالدور الوطني للحارس الليلي بإعدادية (مروج الذهب) ضمن قاطع قسم تربية الكوفة في ناحية العباسية التابعة لمحافظة النجف بترميم المدرسة بعد اوقات الدوام الرسمي .

وتابع المكتب الإعلامي ، أن” العمل تجسد بتأهيل عدد من الرحلات وتصليح المراوح ‏وصيانة شبكات الماء والكهرباء وترميم اجزاء من البناية المدرسية “، مشيرا الى ، ان” الحارس علي جليل كاظم، قام بهذه الاعمال بإمكانات قليلة ‏وبمجهود فردي مع افراد عائلته بعد اوقات الدوام الرسمي “.

بدورها أوضحت مديرية المدرسة سوزان عباس، ان ” مدرستنا بحاجة الى ترميم شامل وقدمنا كشفاً بالأعمال الى قسم تربية الكوفة ، لكننا تفاجئنا بأن ‏اغلب الرحلات قد تم تصليحها وان شبكات الكهرباء والماء قد انجزت من قبل الحارس بعد انتهاء الدوام الرسمي “، مشيرة الى ، ان” المدير العام لتربية محافظة النجف امر بتوجيه كتاب شكر تقديراً لجهوده الفردية ، واكد بان هذا ‏الحارس هو مثال العامل المخلص المتفاني ويجب ان يقتدى به ” .‏ انتهى أح

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