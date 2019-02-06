بالصورة .. المرجع السيستاني يؤكد على اعادة النازحين والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون

2019/02/06 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جینین ھینیس بلاسخارت، الاربعاء، عن سعادتها بلقاء المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، فيما اشارت الى انه اكد على اعادة النازحين والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون.وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحافي عقدته بعد لقائها بالمرجع السيستاني في النجف، ان "سعدنا بلقاء السيد السيستاني الذي يمثل صوت العقل والحكمة"، مبينة انه "اعرب عن امله ان يرى ملامح القوة في الحكومة لاسيما في مكافحة الفساد".

واضافت ان "السيد السيستاني شدد على ضرورة تحسين الخدمات"، مشيرة الى ان "الصراع على المكتسبات بين السياسيين لن يسمح بالتقدم".

وتابعت ان "السيد السيستاني اكد على اهمية اعادة النازحين وأعادة اعمار المناطق المحررة التي يجب ان تكون من اولوية الحكومة"، موضحة انه "شدد على اهمية الوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ضد المجموعات او الأفراد ومتابعة الفاعلين من قبل الحكومة والقضاء".

واكدت بلاسخارت ان "العراق يطمح بعلاقات مع جميع طالما تحترم سيادة العراق، ويرفض ان يكون محطة لالحاق الاذى بالآخرين".

ووصلت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جینین ھینیس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، إلى محافظة النجف للقاء المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

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