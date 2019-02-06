حديث الوطن

2019/02/06 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحفي أهويدي سعيد الجبوري

على ضفاف الأبداع وبعناوينها الغراء تضع الصحافة الدولية نصب عينيها هموم الوطن وابداعات ابناءة في المنفى البعيد اهملتهم صحافة وطنهم التي اصبحت اسيرة الاحزاب ودخلاء المهنة الصحفية التي انتشرت في العراق بدون رقابة او متابعة من قبل المسؤلين في الهيئة الصحفية في العراق التي اصبحت كذلك أسيرة الدخلاء على المهنة الصحفية في العراق ليتم بعدها اقصاء الوطنيين من رجال الصحافة والقلم وأبعادهم عن مسيرة الابداع في مجال الصحف وبناء الفكر السليم الذي فقدناه اليوم حيث كانت الصحافة في وقتها هي المسؤلة عن توعيه وتثقيف الجماهير لكن هذا لايخدم دخلاء المهنة الصحفية، هل الشمس تبقي في السماء خط اسود من ليل الغسق المظلم هكذا هم الكتاب والصحفيين العراقيين اليوم وبعد تصفحنا تلك الغراء بعناوينها واطيافها ووطنها " وكالة الحدث الاخبارية" وعلى رأسها الصحفي زياد الشيخلي الذي قدم وكالة الحدث الاخبارية لكل مبدع وفتح المجال امام ابناء الوطن بكل اطيافهم بدون محسوبية او طائفية او عشائرية نعم القلم ياسفير الادب العراقي في بلاد المنفى.

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