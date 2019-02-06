2019/02/06 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السيستاني يدعو إلى " تطبيق القانون" والوقوف بوجه "عمليات الاغتيال"

النجف - كلمة

دعا المرجع الأعلى للشيعة السيد علي السيستاني، اليوم

الأربعاء، الحكومة العراقية إلى تطبيق القانون والوقوف بوجه عمليات

الاغتيال والخطف ومحاسبة فاعليها.

وقال السيستاني على هامش لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم

المتحدة جينين هينيس بلاسخارت إن " امام الحكومة العراقية الجديدة

مهام كبيرة وينبغي ان تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت

قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف

معاناة المواطنين ولا سيما في محافظة البصرة".

وأضاف أن "الكتل السياسية اذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع

قضايا البلد فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الازمات الراهنة".

ورأى السيستاني إلى ان العراقيين دفعوا ثمناً

باهضاً في دحر الارهاب الداعشي تمثّل في اعداد كبيرة من الشهداء

والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة،

مؤكداً أن هناك حاجة ماسة الى اعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب

وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها.

ونوه إلى أنه يجب أن يكون هذا من اولويات الحكومة وهو مما يساهم في

تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة اخرى، كما ان على

المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك.

ودعا المرجع الأعلى إلى اهمية الالتزام العملي من قبل الجميع ـ

مسؤولين ومواطنين ـ بمقتضيات السلم الاهلي والتماسك المجتمعي وعدم

التفريق بين ابناء البلد الواحد ورعاية الاقليات الدينية والاثنية.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا

استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن

القانون ـ ومنها عمليات الاغتيال والخطف ـ ومحاسبة فاعليها بقطع

النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية.

وقال ان العراق يطمح الى ان تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع

دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسلام على اساس المصالح المشتركة

من دون التدخل في شؤونه الداخلية او المساس بسيادته واستقلاله، كما

انه يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يدعو إلى تطبيق القانون والوقوف بوجه عمليات الاغتيال) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني يدعو إلى تطبيق القانون والوقوف بوجه عمليات الاغتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).