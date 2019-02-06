عقب لقائها الإمام السيستاني.. هينسين : العراق يطمح بعلاقات مع جميع الدول وفقاً لإحترام السيادة

2019/02/06 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينسين عقب

لقائها الإمام السيستاني في المدينة القديمة بالنجف الأشرف أن

العراق يطمح بعلاقات مع جميع الدول وفقاً لإحترام السيادة وألا يكون

محطة لإلحاق الأذى بالآخرين.

هينسين أبدت سعادتها بلقاء الإمام السيستاني الذي يمثل صوت العقل

والحكمة ويأمل بحكومة قوية تسهم في تقدم البلد وإستقراره ، وأشارت

إلى أن الإمام السيستاني أكد أهمية اعادة النازحين وإعاده اعمار

المناطق المحررة والوقوف ضد التصرفات الخارجة عن القانون ومتابعة

ذلك من قبل الحكومة والقضاء ، كما شددت هينسين على أهمية العمل

لتحسين الخدمات لأبناء الشعب العراقي والإبتعاد عن الصراعات

السياسية.

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