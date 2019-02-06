2019/02/06 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مصرع طفلة جراء احتراق منزل في حي طارق ببغداد

06/02/2019 13:22:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

لقيت طفلة بغدادية، الأربعاء، مصرعها جراء احتراق منزل شرقي العاصمة .

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "طفلة لقيت مصرعها نتيجة احتراق منزل في منطقة الشيشان بحي طارق ضمن مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق".

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