الربيعي يدعو إلى تصحيح آلية تفتيش العمل

2019/02/06 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم الربيعي، اليوم الاربعاء، الى تقويم عمل جهاز تفتيش العمل وتشكيل لجانه وفق معايير مهنية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة العمل، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان الربيعي "ترأس اجتماعا لهيئة الرأي بحضور الكادر المتقدم في الوزارة، لمناقشة عدد من الملفات".

وقال الربيعي، بحسب البيان، ان "موضوع تفتيش العمل بحاجة لوقفة جادة لكون الكثير من المشاريع لم تشملها اجراءات التفتيش"، مؤكدا على "ضرورة اعادة تقويم هذا الجهاز لكونه الواجهة الرئيسة للوزارة، مع اعادة النظر في آلية عمل التفتيش لضمان عدم حصول تلاعب بالتقارير المرفوعة".ودعا الى "اتمتة عمل جهاز التفتيش الكترونيا لضمان الشفافية في العمل"، موجها دائرة تفتيش العمل بـ"إجراء تعديل لخطة الدائرة وخصوصا فيما يتعلق بجهاز تفتيش العمل".وشهد الاجتماع مناقشة موضوعات عدة تتعلق بالمنهاج الحكومي ومراحل اعداد خطة الوزارة لعام 2019 وفق ما جاء في مقررات المنهاج وتضمين جميع الخطط والبرامج التي حددتها الوزارة في وخطتها خصوصا فيما يتعلق بذوي الاعاقة.كما تمت مناقشة مسودة الملف الوطني للصحة والسلامة المهنية وجرى التأكيد على اعادة النظر فيها وخاصة فيما يتعلق بالإحصائيات والارقام، لكون الوزارة ملزمة بتقديم ارقام دقيقة بخصوص المسودة لما تحمله من ملفات ستترتب عليها سياسات وقرارات.

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