طالبان تكشف عن تعهدات أمريكا بشأن أفغانستان خلال محادثات السلام الأخيرة

2019/02/06 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت هيئة رقابية أمريكية، اليوم الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة تجازف بتسليم أفغانستان طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك حيث لا تملك القوات الجوية الأفغانية طيارين لقيادة هذه الطائرات الحديثة ولا مهندسين لصيانتها.

ويأتي التحذير، الذي أصدره مكتب المفتش الأمريكي العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، في ظل مخاوف واسعة النطاق من أن يواجه الجيش الأفغاني صعوبات في التعامل مع انسحاب وشيك للقوات الأجنبية من البلاد بعد أكثر من 17 عاما من الحرب.

ومن المقرر أن تُستأنف المحادثات بين المبعوثين الأمريكيين ومفاوضي حركة طالبان في قطر يوم 25 فبراير/ شباط.



ومن المرجح أن تركز على انسحاب آلاف من القوات التابعة لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة ووقف إطلاق نار لإنهاء أطول حرب تشارك فيها واشنطن.

وسلم الجيش الأمريكي أول 16 طائرة من بين 159 طائرة بلاك هوك (يو.إتش-60) للقوات الجوية الأفغانية وقواتها الخاصة في خطوة قال مكتب المفتش العام إنها تزيد المخاوف بشأن قدرة أفغانستان على استيعاب البقية بحلول عام 2023.

ودعا المكتب إلى بذل جهود من أجل تحسين الجداول الزمنية لتدريب الطيارين ومهارات اللغة الإنجليزية وكذلك وضع برنامج تعليمي لأطقم الصيانة الأفغانية التي ستحل محل المتعاقدين الأجانب.

وقال المكتب “في ظل مخاوف من أن القوات الجوية الأفغانية وجناح المهام الخاصة قد لا يتمكنان من استخدام جميع الطائرات البالغ عددها 159 عند تسليمها، تخاطر وزارة الدفاع بإهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لشراء طائرات لا يمكن للقوات الجوية الأفغانية وجناح المهام الخاصة تشغيلها أو صيانتها”.

وحث المكتب على ربط التدريب والصيانة بوتيرة تسليم طائرات بلاك هوك حتى “لا تظل الطائرات رابضة في أفغانستان دون عدد كاف من الطيارين للتحليق بها”.

وأضاف أن الأهداف المخفضة بتدريب تقوده الولايات المتحدة ويشمل 320 طيارا قد لا تتحقق حيث بلغت نسبة التخلف عن الحضور 26 %.

ومن المفترض أن تحل طائرات بلاك هوك محل أسطول طائرات هليكوبتر متقادمة يعود للحقبة السوفيتية وتعتمد عليه القوات الجوية الأفغانية التي تحارب مقاتلي طالبان الذين كثفوا هجماتهم خلال العامين الماضيين.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، ذكرت رويترز أن أسطول أفغانستان المؤلف من 47 طائرة من طراز إم-17 يعاني ضغوطا بسبب مزيج من الاستخدام المكثف وسوء الصيانة.

وأفاد تقرير رويترز بأن عاملين قالوا إنهم يواجهون ضغوطا لاختصار عمليات الصيانة مع ارتفاع وتيرة العمليات ضد مقاتلي حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية وهو أمر يرى مستشارون عسكريون أمريكيون فيه مصدر قلق شديد للقوات الجوية الأفغانية الوليدة التي يحاولون بناءها.

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