الفنانة الأردنية سهير فهد: لم أتوقع نجاح كابتن ماجد

2019/02/06 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المدبلجة والفنانة الأردنية سهير فهد، إن الدوبلاج لم يكن خيارها الأول وأنها كانت تتمنى أن تصبح مطربة.

وأشارت فهد، خلال لقاء خاص أجرته مراسلتنا من عمان داما الكردي، إلى أنها تحب كل الشخصيات الكارتونية التي قدمتها، منوهة إلى أنها وأثناء عملها في مسلسل “ليدي ليدي” كانت تبكي وهي تشاهد الحلقات.

وأكدت فهد، أنها لم تكن تتوقع أن تترك شخصية كابتن ماجد هذا الأثر في الأطفال، معتبرة أن السبب في شهرة مسلسل كابتن ماجد هو موضوعه الرياضي.

وأشارت فهد ان المادة المقدمة في الماضي كانت تحتوي على قصصا إنسانية مهمة، وان كل مجال عملت به كان له بصمة في حياتها.

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