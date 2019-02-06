السجن أكثر من 5 سنوات لمتهم انتحل صفة “فريق أول ركن طيار”

2019/02/06 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قضت محكمة جنايات بابل، الاربعاء، حكماً بالسجن خمس سنوات وشهر ضد متهم انتحل صفة ضابط كبير في الجيش العراقي، فيما حظي الحكم بمصادقة محكمة التمييز الاتحادية.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (6 شباط 2019)، أن “الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل أصدرت حكما […]

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