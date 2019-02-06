اصابة مراسل تلفزيوني اثر هجوم لـ “داعش” على قرية في الموصل

2019/02/06 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تعرض مراسل قناة بلادي الفضائية، الاربعاء، الى اصابة لم تُعرف حجمها اثناء هجوم لتنظيم “داعش” في مدينة الموصل.وقال مراسل “ناس”، اليوم (6 شباط 2019)، إن “مراسل قناة بلادي الفضائية محمود الجماس تعرض الى اصابة اثناء هجوم لتنظيم داعش جنوب الموصل”.وأضاف المراسل، أن “الهجوم تم في قرية كنعوص، كان الجماس يرافق […]

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