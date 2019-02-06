2019/02/06 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أرباح شركة "دايملر" بنحو 49% في الربع الأخير من 2018، ولكنها حققت زيادة في الإيرادات مع ارتفاع مبيعات السيارات.





وأظهرت نتائج أعمال شركة السيارات الألمانية اليوم الأربعاء أن الأرباح انخفضت بنحو 49% إلى 1.64 مليار يورو (1.87 مليار دولار) في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 3.21 مليار يورو في فترة المقارنة من 2017.





وعلى مستوى إجمالي عام 2018 فأن أرباح الشركة المالكة لماركة سيارات "مرسيدس" هبطت بنسبة 29% عند مستوى 7.58 مليار يورو.





وفيما يتعلق بإيرادات صانعة السيارات الألمانية خلال الربع الأخير من العام الماضي فإنها سجلت زيادة إلى مستوى 46.61 مليار يورو، مقابل 43.61 مليار يورو خلال نفس الفترة من 2017.





أما على مستوى إجمالي العالم الماضي فأن إيرادات "دايملر" زادت بنحو 2% إلى 167.36 مليار يورو، مقابل إيرادات بقيمة 164.15 مليار يورو في 2017.





وأكد بيان الشركة أن 2018 كان عاماً مليئاً بالريح المعاكسة القوية، "وذلك ينعكس في نتائجنا المالية وسعر السهم".





وأوضح البيان أن إجمالي السيارات التي باعتها الشركة في الربع الرابع من 2018 بلغت مستوى 917.7 ألف سيارة، أما في إجمالي العام الماضي فأن عدد السيارات المباعة بلغ مستوى 3.3 مليون سيارة، بزيادة بنحو 3% و2% على الترتيب.





أما مبيعات سيارات "مرسيدس" في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي فسجلت مستوى 638.2 ألف سيارة، ومستوى 2.3 مليون سيارة على مستوى العام الماضي بأكمله.





وعن توزيعات أرباح "دايملر" عن العام الماضي بأكمله، فأوضح بيان الشركة أنه يبلغ مستوى 3.25 يورو للسهم، وهو مستوى أقل من المعلن قبل ذلك عند 3.65 يورو للسهم.





وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سهم "دايملر" بنحو 2.3% إلى 51.67 يورو.





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