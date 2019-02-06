السيستاني: العراق يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر

2019/02/06 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد المرجع الديني السيد علي السيستاني، الأربعاء، أن العراق يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر، فيما دعا إلى حصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون.وقال السيد السيستاني في بيان لمكتبه اطلعت عليه /المعلومة/، عقب لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق جينين هينيس […]

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