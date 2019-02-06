السيستاني: الصراع على المكتسبات بين السياسيين لن يسمح بالتقدم

2019/02/06 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جینین ھینیس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، المرجع الديني علي السيستاني، أكد على دعمه لإعادة النازحين، والتصدي للتصرفات الخارجة على القانون، وأن الصراع على المكتسبات بين السياسيين لن يسمح بالتقدم.وعقب لقاء صحفي جمعها بالمرجع السيستاني في النجف، قالت بلاسخارت: "سعدنا بلقاء السيد السيستاني الذي يمثل صوت العقل والحكمة".وأضافت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، أن "السيستاني أعرب عن أمله في أن يرى ملامح القوة في الحكومة، لاسيما في مكافحة الفساد".وأردفت أن "المرجع الديني شدد على ضرورة تحسين الخدمات، وأن الصراع على المكتسبات بين السياسيين لن يسمح بالتقدم، وأكد على أهمية إعادة النازحين وأعادة إعمار المناطق المحررة التي يجب أن تكون من أولوية الحكومة".ومضت بلاسخارت بالقول، إن "السيستاني شدد على أهمية الوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ضد المجموعات أو الأفراد ومتابعة الفاعلين من قبل الجهات المعنية".

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