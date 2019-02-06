2019/02/06 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..استهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية، تجمعات للجنود السعوديين في جيزان.وقال مصدر عسكري أن “قوة الإسناد المدفعي دكت تجمعات للجنود السعوديين في التبة الحمراء ومحيطها شرق جبل جحفان محققةً ضربات موفقة”.وكان أبطال الجيش واللجان قد تمكنوا يوم أمس من السيطرة على جبل الحصنين والسلسة الجبلية المحيطة به شمال شرق حيران بحجة بعملية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محققة ضربات موفقة..



القوات اليمنية تقصف تجمعات سعودية في جيزان alansaar.

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