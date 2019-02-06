السيد السيستاني: العراق يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر

2019/02/06 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني, الأربعاء, أن العراق يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر.وقال السيد السيستاني أثناء استقباله ممثلية الأمم المتحدة, إن “الكتل السياسية إذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الازمات الراهنة”.وأضاف أن “ العراق […]

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