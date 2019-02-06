الصالحي يوضح حقيقة إتفاق حكومتي الإقليم والمركز بشأن عودة البيشمركة إلى كركوك

2019/02/06 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، اليوم الأربعاء، وجود اتفاق بين قوات البيشمركة الكردية، ووزارة الدفاع الاتحادية، على العودة إلى كركوك، بعد أكثر من عام

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