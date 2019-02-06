سايلو الحله يستقبل (٣٥) شاحنة محملة بالحنطة الكندية

2019/02/06 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة اليوم الاربعاء،عن استلام فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في بابل الوجبة الاولى من الشاحنات المحملة بالحنطة الكندية والواردة للبلاد عبر ميناء ام

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