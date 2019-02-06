نقابة المعلمين العراقيين تكرم محافظ ذي قار 

2019/02/06 | 13:52

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

كرمت نقابة المعلمين العراقيين , الاربعاء ، محافظ ذي قار يحيى الناصري لدوره الكبير في تطبيق قانون حماية المعلم مؤكده ان ذي قار اول محافظة على مستوى العراق فعلت قانون حماية المعلم رقم 8 لعام 2018 ووزعت قطع اراضي سكنيه لمعلميها.





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