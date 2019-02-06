الامن الوطني يعتقل عدد من مخاتير ذي قار متورطين في تعيينات التربية

2019/02/06 | 13:52

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، اليوم بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت مخاتير عدة مناطق في القضاء بتهمة منح تأييدات سكن مزورة.





شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، اليوم بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت مخاتير عدة مناطق في القضاء بتهمة منح تأييدات سكن مزورة.

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