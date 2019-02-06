تربية ذي قار : اكثر من ثلاثة الاف موظف سيباشرون بعملهم بعد نشر قانون الموازنة

2019/02/06 | 13:52

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شبكة اخبار الناصرية:

كشف مدير عام تربية محافظة ذي قار، رياض العمري، عن موعد مباشرة المعينين الجدد في المديرية وتاريخ صرف رواتبهم.





شبكة اخبار الناصرية:كشف مدير عام تربية محافظة ذي قار، رياض العمري، عن موعد مباشرة المعينين الجدد في المديرية وتاريخ صرف رواتبهم.وقال العمري في حديث خص به شبكة اخبار الناصرية، ان" موعد مباشرة المعينين الجدد في المديرية والبالغ عددهم 3765 موظفا سيكون بعد نشر قانون الموازنة العامة للبلاد في جريدة الوقائع العراقية، حيث ستقوم التربية بإصدار أوامر تعيين والمباشرة في عملهم الوظيفي الجديد".

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