دبلوماسي سريلانكي : ننظر بأهمية الى موقع ودور اقليم كوردستان

2019/02/06 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاربعاء، عن استعداد الاقليم لتطوير وتعزيز علاقاته مع كل دول العالم من اجل تبادل الخبرات والتجارب وكذلك التفاعل الثقافي .

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني ، المرشح لرئاسة حكومة اقليم كوردستان المقبلة ، للسفير السريلانكي لدى العراق نرنجان آران سينغا ، والقنصل الفخري السريلانكي في اقليم كوردستان .

بيان من مكتب المستشار ، تلقت(باسنيوز) نسخة منه، نقل عن الدبلوماسي السريلانكي قوله ان بلاده تنظر بأهمية الى موقع ودور اقليم كوردستان ، خاصة حالة الاستقرار والامن التي يعيشها الاقليم والذي يعزز من اهمية هذا الموقع والدور.

بدوره ، أكد مستشار مجلس امن اقليم كوردستان على تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين الاقليم وسريلانكا ، لافتاً الى ان اقليم كوردستان يرغب في تطوير وتعزيز علاقاته مع كل دول العالم من اجل تبادل الخبرات والتجارب وكذلك التفاعل الثقافي .





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