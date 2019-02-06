2019/02/06 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل مهدي الصميدعي خادم قاسم سليماني ومفتى داعش – العراق سابقًا- إثارة ردود أفعال كبيرة في البلاد فبعد فتواه الإجرامية بتحريم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وتهنئة المسيحيين بعيدهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد جدل فتواه عن المسيحيين.. الصميدعي: داعش جاء بالإسلام) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد جدل فتواه عن المسيحيين.. الصميدعي: داعش جاء بالإسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).