مخاوف من قيام ميليشيا حزب الله بجعل لبنان سوقًا لأدوية إيران بعد السيطرة على وزارة الصحة

2019/02/06 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، دخلت ميليشيا حزب الله لأول مرة إلى 3 وزارات، بعضها أساسي كالصحة، بالإضافة إلى الشباب والرياضة ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.​

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